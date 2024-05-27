Van Valiliği, meteorolojik değerlendirmeler kapsamında yaptığı açıklamada yarın bölge genelinde kuvvetli lodos ve yükseklerde fırtınamsı rüzgarın etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada; “Bölgemiz genelinde bugün havanın (Pazartesi) parçalı bulutlu, gece saatlerinde Muş ve Bitlis illerinde aralıklı yağış geçişleri olması tahmin edilmektedir. Yarın (Salı) öğle saatlerinde bölge genelinde aralıklı yağış geçişleri olması beklenmektedir. Yarın (Salı) rüzgarın öğle ve akşam saatleri arasında, bölgemiz genelinde kuvvetli lodos rüzgarları (30-50 km/sa) ve yükseklerde fırtınamsı rüzgar (50-70 km/sa) şeklinde etkili olacağı tahmin edilmektedir” denildi.

Bölge genelinde lodos rüzgarları ile birlikte sıcaklıkların 2 ila 4 derece artmasının beklendiği kaydedilen açıklamada; “Yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, çamur şeklinde yağış, kuvvetli rüzgarla birlikte ağaç devrilmesi, çatı uçması, enerji nakil hatlarında kopma, deniz ulaşımında oluşabilecek aksamalara karşı vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur” ifadelerine yer verildi.