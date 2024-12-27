Valilik, yüksek kesimlerde kuvvetli rüzgar ile birlikte tipi, çığ, ulaşımda aksamalar soba ve baca zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

Van Valiliğinden yapılan paylaşımda; “Bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren Van il genelinin kar yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin edilmektedir. Kar yağışlarının, bugün (Cuma) akşam ve gece saatlerinde sıcaklık düşüşlerine bağlı olarak Van’ın güney ilçelerinde (Çatak, Bahçesaray, Başkale, Gürpınar, Gevaş) yoğun kar yağışı (20 cm ve üzere) şeklinde etkili olması beklenmektedir. Kar yağışlı sistemin, yarın (Cumartesi) gece saatleri itibariyle il genelinde etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.” denildi.

KUVVETLİ RÜZGAR, BACA VE SOBA ZEHİRLENMELERİNE KARŞI UYARI

Uyarının devamında, “Kar yağışına bağlı yükseklerde kuvvetli rüzgarla birlikle tipi ve kar savrulması, eğimi dik yamaçlarda kar akması ve çığ tehlikesi, rüzgâr üşümesi, karayolu geçitlerinde (Tendürek, Güzeldere, Kurubaş) gizli buzlanma ve gece saatlerinde don olayı, kar yağışına bağlı görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksama, soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur” diye kaydedildi.

ÇIĞ RİSKİNE KARŞI DİKKAT!

Yoğun kar yağışıyla beraber Bahçesaray Kaymakamlığı da çığ riskine karşı uyarıda bulundu. Uyarıda, “İlçemizde yüksek kâr örtüsüne sahip eğimli kesimlerdeki çığ riskleri sebebiyle dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Vatandaşlarımıza saygı ve önemle duyurulur” denildi.