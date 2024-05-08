Son 21 yılın yağış rekorunu kıran Van’da sağanak yağışlar devam ediyor. Dün gece de etkisini sürdüren yağışlar, bugün sabah saatlerinde de yer yer etkili oluyor.

Meteorolojik verilere göre yağışlar bugün de devam edecek.

Van Valiliği de, meteorolojik veriler doğrultusunda yağışların bugün akşam saatlerine kadar devam edeceğini bildirdi.

Valilik tarafından yapılan paylaşımda; “Van il genelinde etkili olan yağışların, bugün (Çarşamba) akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur” denildi.