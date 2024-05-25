Uydu ve radar görüntüsünden alınan son görüntülere istinaden yapılan açıklamada; bölge genelinde bölgesel olarak başlayan yağışların ilerleyen saatlerde etki alanını artıracağının tahmin edildiği kaydedildi.

Valilik, yağışlarla birlikte oluşabilecek olumsuzluklara karşın vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Açıklamada; “Uydu ve Radar görüntüsünden alınan son görüntülere istinaden, bölgemizde bölgesel olarak yağışlar başlamış olup ilerleyen saatlerde etki alanının artacağı tahmin edilmektedir. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) ilgililerin ve vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olması gerekmektedir. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur.”