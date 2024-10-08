Van’da bugün öğlen saatleri ile akşam saatleri arasında yağış geçişleri bekleniyor. Van Valiliği de bu konuda uyarıda bulunarak, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Valilikten yapılan açıklamada; “Bugün (Salı) öğle saatlerinden itibaren Van ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak bölgesel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri olması beklenmektedir. Yağışların akşam ilerleyen saatlerde bölgemizi terk etmesi tahmin edilmektedir” denildi.

UYARI YAPILDI

Açıklamada, yağışlara bağlı oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda da bulunularak; “Rüzgarın, yağışlı sistem ile birlikte bölge genelinde (Van, Muş ve Bitlis) batı ve güneybatılı yönlerden sert rüzgar (20-40 km/saat), bölgenin yüksek ve dağlık kesimlerinde yer yer kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir. Kuvvetli rüzgar ve yağışa bağlı olarak ağaç devrilmesi, çatı uçması, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, enerji nakil hatlarında kopma, ani sel ve su baskını, deniz ulaşımında oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur” ifadelerine yer verildi.