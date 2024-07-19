Van Valiliği, Van’ın kuzey ve doğu ilçeleri için sağanak ve aralıklı gök gürültülü sağanak yağış geçişleri konusunda uyardı.

Uydu ve radar görüntüsünden alınan son bilgiler doğrultusunda Erciş, Çaldıran, Muradiye, Özalp, Saray ve Başkale ilçelerinde ilerleyen saatlerde yerel olarak sağanak ve aralıklı gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin beklendiğini bildiren Valilik, yağışlara bağlı olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Valilik tarafından yapılan uyarıda; “Van'ın kuzey ve doğu ilçeleri (Erciş, Çaldıran, Muradiye, Özalp, Saray ve Başkale) ile Bitlis'in Tatvan ilçesinde ilerleyen saatlerde yerel olarak sağanak ve aralıklı gök gürültülü sağanak yağış geçişleri olması beklenmektedir. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) ilgililerin ve vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olması gerekmektedir. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur” denildi.