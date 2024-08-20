Van’ın kuzey ve doğu ilçeleri için bugün sağanak yağış beklentisi söz konusu. Meteorolojik verilerin paylaşılmasının ardından Van Valiliği de uydu ve radar görüntülerinden alınan bilgiler doğrultusunda bazı ilçeler için sağanak yağış uyarısında bulundu.

Van’ın Özalp, Saray, Muradiye, Çaldıran ve Başkale ilçeleri için sağanak yağış uyarısı yapan Valilik, sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kısa süreli dolu yağışı, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Valilik tarafından yapılan paylaşımda; “İlimizin kuzey ve doğu ilçelerinde (Özalp, Saray, Muradiye, Çaldıran ve Başkale) ilerleyen saatlerde yerel olarak bölgesel sağanak ve aralıklı gök gürültülü sağanak yağış geçişleri olması beklenmektedir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kısa süreli dolu yağışı, yıldırım) yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur.”