TÜBİTAK tarafından yapılan açıklama göre TÜBİTAK 2204-B 19. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na Türkiye genelinde 13 bin 918 başvuru yapıldı. Erzurum, bin 468 başvuru ile "Türkiye Birincisi" olurken; Erzurum'u sırasıyla bin 95 başvuruyla İstanbul, bin 34 başvuruyla Ordu, 923 başvuruyla Van ve 737 başvuruyla Samsun izledi.

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: "TÜBİTAK 56.Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında elde ettiğimiz Türkiye Birinciliğinin ardından, TÜBİTAK 19. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında da 1.468 başvuru ile ‘’Türkiye Birincisi’’ olmak bizim için tarif edilemez bir gurur.

Bu tablo, başarının tesadüf olmadığını bizlere bir kez daha göstermiş oldu. Bakanlığımızın Türkiye Yüzyılı Vizyonundaki hedefler doğrultusunda eğitimde çok daha güzel başarılara imza atacağımıza, Erzurum'umuzu eğitimde adından söz edilir bir şehir yapacağımıza yürekten inanıyor; bize bu gururu yaşatan tüm idareci, öğretmen ve öğrencilerimize ve AR-GE Birimizin değerli çalışanlarına teşekkürü bir borç biliyorum." dedi.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından ortaokul öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 2204-B 19. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın bölge finali, 7-10 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.