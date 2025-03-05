Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Ramazan ayı süresince vatandaşların ibadetlerini daha temiz, sağlıklı ve ferah ortamda yürütmek adına çalışma başlattı. Camiilerin halı, kapı, cam, kitaplık, avizeler ve ayakkabılıkları titizlikle temizleyen ekipler, abdesthaneleri de dezenfekte ediyor.

30 personel ile kent genelindeki tüm camiilerde yürütülen hummalı temizlik çalışmaları vatandaşları da memnun etti.

Ekiplerin, camilerde yürüttüğü temizlik çalışmalarının ramazan boyunca devam edeceği bildirildi.

