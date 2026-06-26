Özel Güvenlik Haftası nedeniyle açıklama yapan Güvenlik İş Sendikası Van İl Başkanı Erkan Tunçdemir, toplumun huzur ve güvenliği için gece gündüz görev yapan özel güvenlik personelinin önemli bir sorumluluk üstlendiğinin altını çizdi.

Özel güvenlik görevlilerinin her koşulda büyük bir sabır, fedakârlık ve özveriyle görev yaptığını dile getiren Tunçdemir, “Güvenliğin sessiz kahramanları, huzurun görünmeyen emekçileri olan tüm özel güvenlik görevlilerimizin 26-30 Haziran Özel Güvenlik Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Toplumun huzuru için gece gündüz demeden emek veren tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Göreviniz kutsal, emeğiniz değerlidir. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin, sağlıklı, huzurlu ve kazasız görevler nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Özel Güvenlik Haftası nedeniyle açıklama yapan Güvenlik İş Sendikası Van İl Başkanı Erkan Tunçdemir, mesajını şu ifadelerle tamamladı; “Gece gündüz, yaz kış demeden büyük bir özveriyle görev yapan, insanların huzuru ve güvenliği için emek veren tüm özel güvenlik görevlilerimizin haftasını kutluyorum. Görevini fedakârlıkla yerine getiren tüm meslektaşlarıma sağlık, başarı ve kazasız görevler diliyorum.”