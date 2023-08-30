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WanHaber / Fatma Öztürk

Çarpık kentleşme ve imar sorunlarının Van’da trafik kaosu oluşturduğunu açıklayan Van İnşaat Mühendisleri Odası, kamu kurum ve kuruluşlarına çağrıda bulundu.

Van’da ki trafik sorununu mercek altına alan Van İnşaat Mühendisleri Odası, ulaşımda yaşanan problemlerin çözümüne yönelik farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini aktardı.

Van’ın, hızla gelişen bir kent olmasına rağmen, bu gelişmeye paralel büyümenin plansız ve düzensiz bir şekilde gerçekleştiğini ele alan Van İnşaat Mühendisleri Odası, “Bu düzensiz/plansız kentleşme, sadece günlük yaşamı etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda kentin geleceğini ve çevresini tehdit ediyor.

Trafik akışının düzensizliği, yetersiz yollar ve kavşakların oluşturulmaması, toplu taşıma ağının yetersizliği gibi sorunlar her geçen gün daha fazla belirginleşiyor.

Kent içi trafiğin tıkanması, uzun saatler boyunca süren trafik sıkışıklıkları, hava kirliliği, gürültü kirliliği ve artan trafik kazaları gibi sorunlar, sadece kent sakinlerinin yaşam kalitesini düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliği de tehdit ediyor” şeklinde açıklama yaptı.

“ÇÖZÜM ÖNERİSİ” SUNULDU

Ulaşımda yaşanan aksaklıkların, Vanlıların yaşam kalitesini etkilediğini belirten Van İnşaat Mühendisleri Odası, sorunların çözümüne yönelik açıklamalarda bulundu.

Ulaşım sorunlarındaki aksamaların, kentin gelişimine engel olduğunu, kurumların karşılıklı çalışmalarla bir an önce çalışmalara başlaması gerektiğini aktaran Van İnşaat Mühendisleri Odası, “Sorunların Çözümü İçin İşbirliği, Toplu Taşıma Ağı ve Entegrasyonunun Güçlendirilmesi, Altyapı ve Yol Düzenlemeleri, Sürdürülebilir Ulaşım Alternatiflerine Yatırım, Trafik Düzenlemeleri ve Kavşak İyileştirmeleri ve Düzenli İmar Planları” başlıkları altında çözüm önerileri sundu.

“KENT YAŞAMINI ZORA SOKAN TRAFİK VE ULAŞIM SORUNUNA YETER!”

Kent trafiğini rahatlatmak için yapılan çalışmaların yetersizliğinden yakınan Van İnşaat Mühendisleri Odası, basın açıklamasının devamında şunları aktardı, “İnşaat Mühendisleri Odası Van Şubesi olarak, kent yaşamını oldukça zora sokan trafik ve ulaşım sorununa artık yeter diyoruz.

Düzensiz kentleşmeden kaynaklı trafik sıkışıklığı ve ulaşım sorunlarının kalıcı çözümü için adımlar atılması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Bu sorunlar sadece günlük yaşamı etkilemekle kalmayıp aynı zamanda kentin sürdürülebilirliği ve yaşanabilirliği üzerinde de olumsuz etkiler yaratmaktadır.

Bizler, büyükşehir belediyesini, ilçe belediyelerini, kamu kurum ve kuruluşlarını Van halkının taleplerini dikkate alarak, trafik ve ulaşım sorunlarına karşı etkili çözümler üretmeye ve hayata geçirmeye çağırıyoruz.”