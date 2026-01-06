Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Van’da inşa edilecek 6 bin 803 konutun hak sahipleri önceki gün çekilen kura ile belirlendi.

Van merkezde (Edremit, İpekyolu, Tuşba) 3 bin 500, Başkale ilçesinde 211, Çaldıran ilçesinde 300, Erciş ilçesinde bin 500, Gevaş ilçesinde 100, Gürpınar ilçesinde 250, Muradiye ilçesinde 300, Özalp ilçesinde 500 ve Saray ilçesinde 142 olmak üzere toplam 6 bin 803 konut için isimler netlik kazanmış oldu.

Çekilen kura sonrası noter onayının ardından hak sahibi olanlar belirlendi. Kurada ismi çıkıp çıkmayanlar TOKİ sayfasından veya e-Devlet üzerinden sorgulama yapabiliyor.

Vatandaşlar, Van’daki kura sonuçlarına https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/iller/van.html adresi üzerinden de ulaşabiliyor.

TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

E-DEVLET TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ