Trendyol 1. Lig’de devre arasında hazırlıklar sürerken, transfer çalışmaları da aynı doğrultu da devam ediyor. Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, kadroya dahil ettiği yeni transferlerle birlikte Antalya’da sıkı bir hazırlık dönemi geçiriyor.

Ligin ikinci yarısına taraftarları önünde galibiyetle başlamak isteyen temsilcimiz, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz nezaretinde güç depoluyor.

Ligin ikinci devresi 9 Ocak Cuma günü Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü – Boluspor maçıyla başlayacak. Maç saat 14.30’da başlayacak.

Ligin ilk maçında Bolu’da oynanan maçta temsilcimiz rakibini 3 – 2 mağlup etmeyi başarmıştı.

Ligin ilk devresini İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü 27 puanla 9. sırada tamamlarken, Boluspor ise 29 puanla 8. sırada noktalamıştı.

Her iki ekip de rövanş maçında sahaya galibiyet için çıkacak. Zor geçeceği tahmin edilen maçı Van Spor taraftarları da heyecanla bekliyor.

9 Ocak günü bir diğer maçta ise saat 20.00’de Amed Sportif Faaliyetler - Arca Çorum FK karşı karşıya gelecek.

İkinci devrenin ilk haftasında maç programı şu şekilde;

09.01.2026 14:30 İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü - Boluspor

09.01.2026 20:00 Amed Sportif Faaliyetler - Arca Çorum FK

10.01.2026 13:30 Serik Spor Futbol A.Ş. - İstanbulspor A.Ş.

10.01.2026 16:00 Adana Demirspor A.Ş. - Esenler Erokspor

10.01.2026 19:00 Sakaryaspor A.Ş. - Bandırma Spor

11.01.2026 13:30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Atakaş Hatayspor

11.01.2026 13:30 Sms Grup Sarıyerspor - Alagöz Holding Iğdır FK

11.01.2026 16:00 Özbelsan Sivasspor - Erzurumspor FK

11.01.2026 19:00 Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. - Sipay Bodrum FK

12.01.2026 20:00 Manisa Futbol Kulübü - Eminevim Ümraniyespor