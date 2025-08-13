Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan 2025 yılı Temmuz ayına ait konut satış verilerini açıkladı.

TÜİK raporlarında; Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 oranında artarak 142 bin 858 olduğu açıklandı.

Bu dönemde konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 23 bin 152 ile İstanbul, 12 bin 491 ile Ankara ve 7 bin 815 ile İzmir olurken, aynı dönemde konut satış sayısının en az olduğu iller ise sırasıyla 58 ile Ardahan, 93 ile Bayburt ve 103 ile Hakkari olarak gerçekleşti.

2025 yılı Temmuz ayında Van’da 999 konut satışı gerçekleşti. Bu rakam, 2025 Haziran ayındaki 712 konut satışına göre yaklaşık yüzde 40,31 artış gösterdi.

Bunun yarı sıra, 2025 Temmuz’daki 999 konut satışı, 2024 Temmuz’daki 940 konut satışına göre yaklaşık yüzde 6,28 daha fazla olarak kayıtlarda yer aldı.

2025 yılı içerisinde Van’da en fazla konut satışının gerçekleştiği ay yine Temmuz ayı oldu. Bu dönemde Van’da satışı gerçekleşen konutların 331’i ilk el, 668’i ise ikinci el olarak açıklandı. Bu konutların 115 tanesi ise ipotekli olarak satıldı.

Van, Doğu Anadolu Bölgesi’nde Elazığ ve Erzurum’dan sonra en fazla konut satışının yapıldığı 3’üncü il olarak kayıtlara geçti.