Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK’nin de mücadele ettiği Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta heyecan devam ediyor.

6. hafta maçlarından sonra Kırmızı Grup’ta bazı takımlar Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Artı Değer Van Spor FK’ye 24 bin TL para cezası verilirken, grupta PFDK’ya sevk edilen diğer takımlara da cezalar çıktı.

Geçtiğimiz hafta ilk yenilgisini alan ve grubun güçlü ekiplerinden olan Çimentaş Elazığspor da ceza alan takımlardan biri oldu.

Çimentaş Elazığspor’a 1 maç da seyircisiz oynama cezası verildi.

PFDK kararında Çmentaş Elazığspor ve Kırmızı Grup’taki diğer takımlara yönelik kararlar şu şekilde açıklandı;

“* Artı Değer Van Spor FK’nın, 05.10.2024 tarihinde oynanan Artı Değer Van Spor FK-Motolux 68 Aksarayspor Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 24.000.TL para cezası ile cezalandırılmasına,

* Belediye Derince Spor Kulübü masörü Gazmend Rahova’nın, 05.10.2024 tarihinde oynanan Belediye Derince Spor-Merkür Jet Erbaaspor Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

* Karacabey Belediye Spor A.Ş.’nin, 05.10.2024 tarihinde oynanan Karacabey Belediye Spor A.Ş.-Serik Belediyespor Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

* Serik Belediyespor Kulübü sporcusu Alihan Kubalas’ın, 05.10.2024 tarihinde oynanan Karacabey Belediye Spor A.Ş.-Serik Belediyespor Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, hakareti nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 13.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

* Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.’nin, 06.10.2024 tarihinde oynanan Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.-Somaspor Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, stadyumda yer alan koltukların numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

* Çimentaş Elazığspor Kulübünün, 06.10.2024 tarihinde oynanan Çimentaş Elazığspor-Menemen Futbol Kulübü Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Çimentaş Elazığspor Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 28.800.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Çimentaş Elazığspor Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 93.600.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Çimentaş Elazığspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ile cezalandırılmasına,

* Menemen FK sporcusu Burak Avşar’ın, 06.10.2024 tarihinde oynanan Çimentaş Elazığspor-Menemen Futbol Kulübü Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 Resmi Müsabakadan Men ve 13.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

* Karaman FK’nın, 06.10.2024 tarihinde oynanan Karaman Futbol Kulübü-Ankara Demirspor Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Karaman FK teknik sorumlusu Mehmet Yıldırım’ın, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”