TFF her hafta TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de bazı maçları YouTube kanalı aracılığıyla canlı olarak futbolseverlere ulaştırıyor.

Bu hafta sonu da TFF 2. Ve 3.Lig’de canlı olarak yayınlanacak maçlar açıklandı.

AcnTurk Sigorta Van Spor FK’nin de yer aldığı TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta önümüzdeki hafta sonu TFF YouTube kanalı aracılığıyla Bucaspor 1928 - Esenler Erokspor ve Serik Belediyespor - Zonguldak Kömürspor A.Ş. maçları canlı olarak yayınlanacak.

TFF YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak maçlar şu şekilde;

21 NİSAN PAZAR

TFF 2. Lig Beyaz Grup

15.00 Bucaspor 1928 - Esenler Erokspor

15.00 Serik Belediyespor - Zonguldak Kömürspor A.Ş.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup

15.00 Motolux 68 Aksaray Belediye Spor - Sarıyer

15.00 Amed Sportif Faaliyetler - Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü

TFF 3. Lig 1. Grup

15.00 Kırıkkalegücü Futbol Spor Kulübü - Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş.

TFF 3. Lig 2. Grup

15.00 Karşıyaka - Hacettepe 1945 Spor Kulübü

15.00 Ergene Velimeşe Spor - Amasyaspor Futbol Kulübü

TFF 3. Lig 3. Grup

15.00 Akhisarspor - Merkür Jet Erbaaspor

TFF 3. Lig 4. Grup

15.00 Bitexen Adana 1954 Futbol Kulübü - İDAŞ Çatalcaspor

15.00 Sultanbeyli Belediye Spor - Muş 1984 Muşspor

15.00 Bergama Sportif Faaliyetler A.Ş. – Balıkesirspor