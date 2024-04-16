TFF her hafta TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de bazı maçları YouTube kanalı aracılığıyla canlı olarak futbolseverlere ulaştırıyor.
Bu hafta sonu da TFF 2. Ve 3.Lig’de canlı olarak yayınlanacak maçlar açıklandı.
AcnTurk Sigorta Van Spor FK’nin de yer aldığı TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta önümüzdeki hafta sonu TFF YouTube kanalı aracılığıyla Bucaspor 1928 - Esenler Erokspor ve Serik Belediyespor - Zonguldak Kömürspor A.Ş. maçları canlı olarak yayınlanacak.
TFF YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak maçlar şu şekilde;
21 NİSAN PAZAR
TFF 2. Lig Beyaz Grup
15.00 Bucaspor 1928 - Esenler Erokspor
15.00 Serik Belediyespor - Zonguldak Kömürspor A.Ş.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup
15.00 Motolux 68 Aksaray Belediye Spor - Sarıyer
15.00 Amed Sportif Faaliyetler - Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü
TFF 3. Lig 1. Grup
15.00 Kırıkkalegücü Futbol Spor Kulübü - Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş.
TFF 3. Lig 2. Grup
15.00 Karşıyaka - Hacettepe 1945 Spor Kulübü
15.00 Ergene Velimeşe Spor - Amasyaspor Futbol Kulübü
TFF 3. Lig 3. Grup
15.00 Akhisarspor - Merkür Jet Erbaaspor
TFF 3. Lig 4. Grup
15.00 Bitexen Adana 1954 Futbol Kulübü - İDAŞ Çatalcaspor
15.00 Sultanbeyli Belediye Spor - Muş 1984 Muşspor
15.00 Bergama Sportif Faaliyetler A.Ş. – Balıkesirspor