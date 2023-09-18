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Wanhaber / Özel

Lige şampiyonluk parolası ile başlayan Van Spor FK, ligin ilk 4 haftasını kayıpsız bir şekilde geride bıraktı.

4 HAFTADA 4 GALİBİYET

Deplasmanda Bucaspor 1928 galibiyeti lige merhaba diyen Van Spor FK, ardından kendi sahasında konuk ettiği Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş.’yi 2 – 1’lik skorla mağlup etti.

Ligin 3. hafta maçında deplasmanda Serik Belediyespor’u 2 – 0 mağlup eden Van Spor FK, 4. hafta maçında ise kendi evinde konuk ettiği Kırşehir Futbol Spor Kulübü’nü yine 2 – 0 mağlup ederek, yenilmezlik serisini sürdürdü.

KALESİNDE TEK GOL GÖRDÜ

Sezona fırtına gibi bir giriş yapan Van Spor FK, ligin ilk 4 haftasında rakip fileleri 7 kez havalandırırken, kalesinde 1 gol gördü. Van Spor FK’nin yediği tek gol, ligin ikinci haftasında kendi sahasında konuk ettiği Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş.’den geldi. Bu maçın haricinde Van Spor FK, oynadığı diğer 3 maçta kalesini gole kapatmayı bildi.

EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Van Spor FK, ligin ilk 4 haftasında kalesinde gördüğü tek golle, şuana kadar ligde en az gol yiyen ekiplerden biri oldu. Van Spor FK ile birlikte ligde kalesinde tek gol gören diğer takımlar ise lider durumdaki Esenler Erokspor ve 10. sıradaki 1461 Trabzon FK oldu.

EN ÇOK GOL ATAN 2. TAKIM

Van Spor FK, ligin ilk 4 haftası itibari ile grubunda en çok gol atan 2. takım oldu. Lider durumdaki Esenler Erokspor 4 haftada 9 kez fileleri havalandırırken, Van Spor FK ise bu süreçte 7 kez rakip fileleri salladı. Van Spor ile birlikte 3. sıradaki Nazilli Belediyespor da 4 haftada 7 fol bularak en çok gol atan ekipler arasında yerini aldı.

NAMAĞLUP 5 TAKIM

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta ilk 4 haftada yenilgi yüzü görmeyen 5 takım oldu. Esenler Erokspor, Van Spor FK ve Nazilli Belediyespor 4’te 4 yaparken, Diyarbekir Spor A.Ş. 3 galibiyet 1 beraberlik ve Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. de 1 galibiyet 3 beraberlik alarak yenilgi ile tanışmayan takımlar oldu.

Haber: Umut Tarhan