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TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi 77,5 yıl oldu. Türkiye'de 2019-2021 döneminde erkeklerde 75 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresi, 2020-2022 döneminde 74,8 yıl, kadınlarda ise 80,5 yıl iken 80,3 yıl oldu.

Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup, erkekler ve kadınlar arasındaki doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,5 yıldır.

BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ 15 YAŞINDAKİ KİŞİLER İÇİN 63,5 YIL OLDU

Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 63,5 yıl oldu. Erkekler için bu süre 60,8 yıl iken kadınlarda 66,2 yıl oldu.

BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ 30 YAŞINDAKİ KİŞİLER İÇİN 48,9 YIL OLDU

Ülkemizde, 30 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 48,9 yıl oldu. Erkekler için bu süre 46,3 yıl iken kadınlarda 51,5 yıl oldu. Bu yaş için kadın ve erkek arasındaki beklenen yaşam süresi farkı 5,2 yıldır.

BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ 50 YAŞINDAKİ KİŞİLER İÇİN 29,8 YIL OLDU

Türkiye genelinde, 50 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 29,8 yıl oldu. Erkekler için bu süre 27,4 yıl iken kadınlarda 32,2 yıl oldu.

KADINLARDA 65 YAŞTA BEKLENEN YAŞAM SÜRESİNİN ERKEKLERDEN 3,5 YIL DAHA FAZLA OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Türkiye'de 2020-2022 dönemi hayat tabloları verilerine göre, 65 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 17,1 yıl olarak hesaplandı. Erkekler için bu süre 15,3 yıl iken kadınlarda 18,8 yıl oldu. Diğer bir ifade ile 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3,5 yıl daha uzun yaşaması beklenmektedir.

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