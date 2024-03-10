Van Spor Futbol Kulübü'nün başarılı orta saha oyuncusu Emre Oymak, geçtiğimiz hafta Diyarbekirspor ile deplasmanda karşılaştığımız maçta ceza sahası dışından attığı gol ile nazara gelmiş, maçın 56. dakikasında sakatlanarak oyundan ayrılmıştı.
Sakatlık sonrası sağlık taramasından geçen Oymak'ın yapılan kontroller sonucunda menisküsünde ikinci derece yırtık olduğu tespit edildi.
Sezon sonuna kadar tedavisi sürecek olan Oymak, sezonu kapattı.
Kerem Çağatay'da sezonu kapatmıştı
Van Spor FK'nin başarılı orta saha oyuncusu Kerem Çağatay'da ligin ilk devresinde Yeni Mersin İdmanyurdu maçında girdiği ikili mücadele sonucunda sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı.
Kaynak: WanHaber / Uğur Mengeş