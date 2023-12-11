Tahmini Okuma Süresi: dakika

Hafta sonu oynanan Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçının ardından çok sayıda Yönetim Kurulu üyesinin istifa ettiği Van Spor FK'de flaş bir ayrılık daha yaşandı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 14. haftada oynanan Ankaraspor - Van Spor FK maçı sonrası anlaşma imzalanan Teknik Direktör Ersin Aka ile yollar ayrıldı.

Ligin son haftalarında alınan kötü sonuçların ardından Van Spor'da olağanüstü gelişmeler yaşanıyor.

Dün ve bugün çok sayıda Yönetim Kurulu üyesinin istifa ettiği Van Spor FK'de bu kez Teknik Direktör Ersin Aka ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Van Spor FK sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Teknik Direktörümüz Ersin Aka ve ekibi ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

FUTBOLCULAR ERSİN AKA'YI YEDİ!

WanHaber'in ulaştığı kulis bilgilerine göre Van Sporlu futbolcular, bir önceki teknik direktör Mustafa Sarıgül'ün yeniden göreve gelmesini, Ersin Aka ile çalışmak istemediklerini dile getirdi. Son olarak Beyoğlu Yeni Çarşı maçında teknik direktörün yönlendirmelerine aldırış etmeyen futbolcular, Aka'nın taktiklerini uygulamadı. Van Spor FK, futbolcular ile Ersin Aka'nın anlaşamayacağını farketti ve Aka ile yollarını ayırdı.