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Vadi Doğa Spor Kulübünce düzenlenen etkinlik kapsamında bir araya gelen doğaseverler, Gevaş ilçesi sınırlarındaki İnköyü ve Ağin koylarına gitti.

Bölgede yürüyüş yapan, doğayla iç içe zaman geçiren 35 kişi, Altınsaç Kilisesi'nin bulunduğu alanı gezdi, fotoğraf çekti.

Kulüp Başkanı Ömer Demez, İnköyü ve Ağin koylarının Türkiye'nin en güzel yerlerinden biri olduğunu söyledi.

Bölgedeki koyların turizme kazandırılması amacıyla her yıl belirli dönemlerde yürüyüş ve gezi etkinliği düzenlediklerini belirten Demez, "Bu koylar, her mevsimde ziyaretçilerine ayrı güzellik sunuyor. Buraların turizme kazandırılması lazım. Bu güzel koylar, el değmemiş doğası, Van Gölü'nün eşsiz manzarası ve tarihi dokusuyla etkinliğimize katılan doğaseverleri büyüledi." diye konuştu.

Etkinliğe katılan Bahar Cefa Yavuz da bölgenin görülmeye değer güzelliklerinin olduğunu dile getirerek, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.