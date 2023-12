Tahmini Okuma Süresi: dakika

2023 Yılının Arama Trendleri'nin Google tarafından açıklanması merakla bekleniyordu. Nitekim Google, 2024'e merhaba dememize az bir süre kala, o merak konusu olan ve gündeme, popüler kültüre ve günlük hayata ilişkin 2023 yılında merak edilenlerin yer aldığı "2023 Yılının Arama Trendleri"ni paylaştı! Böylece Türkiye'nin 2023 yılının arama trendleri belli oldu.

DEPREM FELAKETİ VE SEÇİMLER ÖNE ÇIKTI

Türkiye’nin 2023 Yılının Arama Trendleri listelerinde öne çıkan ilk konu, 6 Şubat'ta meydana gelen ve binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan deprem felaketi oldu. Aramalarda deprem felaketinin etkisi görüldü. Ayrıca, mayıs ayında yapılan Genel Seçimler ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin etkisi de arama trendlerinde yer buldu. Sinan Oğan, isimler kategorisinde ilk sırada yer aldı.

"88 NERENİN PLAKASI"

"Hissediyorum..." listesinin başında yer alan "Sürekli Başım Dönüyor Gibi Hissediyorum" ve Plakalar listesinin ilk sırasındaki "88 Nerenin Plakası" gibi ilginç arama sonuçları ise dikkatli gözlerden kaçmadı.

TÜRKİYE’DE 2023 YILI GOOGLE ARAMA TRENDLERİ



İSİMLER

Sinan Oğan

Dilan Polat

Zaha

Kemal Kılıçdaroğlu

Muharrem İnce

Zaniolo

Icardi

Ali Yerlikaya

Hakan Fidan

Tete





KAYBETTİKLERİMİZ

Taha Duymaz

Metin Uca

Özkan Uğur

Seda Fettahoğlu

Deniz Baykal

Erkin Koray

Burhan Çaçan

Merve Kayaalp

Matthew Perry

Mehmet Barlas



DİZİLER

Yalı Çapkını

Wednesday

Kızılcık Şerbeti

Aile

Hudutsuz Sevda

Şahmaran

Yabani

The Last Of Us

Kirli Sepeti

Ruhun Duymaz

TARİFLER

Aşure tarifi

Güllaç tarifi

Acai bowl tarifi

Krem karamel tarifi

Lalanga tarifi

Topik tarifi

Yağlama tarifi

Kalpli kurabiye tarifi

Ev baklavası tarifi

Şiveydiz tarifi



ŞARKI SÖZLERİ

Antidepresan şarkı sözleri

Enerji şarkı sözleri

Bi' Tek Ben Anlarım şarkı sözleri

Müphem şarkı sözleri

Ali Cabbar şarkı sözleri

Manolya şarkı sözleri

Aşkın Olayım şarkı sözleri

Mockingbird şarkı sözleri

Lento şarkı sözleri

Belki şarkı sözleri

NEREDE

Deprem nerede oldu

Elbistan nerede

Gazze nerede

Fas nerede

Nerede oy kullanacağım

Mescid - i Aksa nerede

Teknofest nerede

Kudüs nerede

Akbelen nerede

Gökçeada nerede



NASIL?

Teravih namazı nasıl kılınır

Bayram namazı nasıl kılınır

Deprem nasıl oluşur

Seçim ikinci tura nasıl kalır

Basınç ölçer nasıl yazılır

Oy nasıl kullanılır

Uyurgezer nasıl yazılır

Anadil nasıl yazılır

Sandık görevlisi nasıl olunur

Vergisiz telefon nasıl alınır



NE ZAMAN?

Meteor yağmuru ne zaman

Seçim ne zaman

İkinci tur ne zaman

Borsa ne zaman açılacak

Üniversiteler ne zaman açılacak

Seyyanen zam ne zaman yatacak

Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak

Diziler ne zaman başlayacak

İstanbul depremi ne zaman

Doğalgaz ne zaman bedava

PLAKALAR

88 nerenin plakası

50 plaka nerenin plakası

23 plaka nerenin plakası

25 plaka nerenin plakası

21 plaka nerenin plakası

08 plaka nerenin plakası

17 plaka nerenin plakası

46 nerenin plakası

31 plaka nerenin plakası

16 plaka nerenin plakası



BURÇLAR

En sevilmeyen burçlar

En üzgün burçlar

En tatlı burçlar

Toprak grubu burçları

Sabit burçlar hangileri

İnatçı burçlar

Aurası yüksek burçlar

Dişil burçlar

Hava grubu burçları

Ateş grubu burçları

NE GİYİLİR?

İş görüşmesinde ne giyilir?

İlkbaharda ne giyilir?

Umrede ne giyilir?

Aile tanışmasında ne giyilir?

16 derecede ne giyilir?

Konserde ne giyilir?

İmam nikahında ne giyilir?

Solaryuma giderken ne giyilir?

Lisenin ilk günü ne giyilir?

Siyah gömlek altına ne giyilir?



HİSSEDİYORUM

Sürekli başım dönüyor gibi hissediyorum

Sürekli yorgun hissediyorum

Sürekli tuvaletim varmış gibi hissediyorum

Karında kalp atışı hissediyorum

Sürekli aç hissediyorum

Neden deprem oluyor gibi hissediyorum

Kendimi çok yalnız hissediyorum

Hasta olacak gibi hissediyorum

Kendimi halsiz hissediyorum

Kendimi değersiz hissediyorum