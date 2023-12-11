2023 Yılının Arama Trendleri'nin Google tarafından açıklanması merakla bekleniyordu. Nitekim Google, 2024'e merhaba dememize az bir süre kala, o merak konusu olan ve gündeme, popüler kültüre ve günlük hayata ilişkin 2023 yılında merak edilenlerin yer aldığı "2023 Yılının Arama Trendleri"ni paylaştı! Böylece Türkiye'nin 2023 yılının arama trendleri belli oldu.
DEPREM FELAKETİ VE SEÇİMLER ÖNE ÇIKTI
Türkiye’nin 2023 Yılının Arama Trendleri listelerinde öne çıkan ilk konu, 6 Şubat'ta meydana gelen ve binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan deprem felaketi oldu. Aramalarda deprem felaketinin etkisi görüldü. Ayrıca, mayıs ayında yapılan Genel Seçimler ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin etkisi de arama trendlerinde yer buldu. Sinan Oğan, isimler kategorisinde ilk sırada yer aldı.
"88 NERENİN PLAKASI"
"Hissediyorum..." listesinin başında yer alan "Sürekli Başım Dönüyor Gibi Hissediyorum" ve Plakalar listesinin ilk sırasındaki "88 Nerenin Plakası" gibi ilginç arama sonuçları ise dikkatli gözlerden kaçmadı.
TÜRKİYE’DE 2023 YILI GOOGLE ARAMA TRENDLERİ
İSİMLER
Sinan Oğan
Dilan Polat
Zaha
Kemal Kılıçdaroğlu
Muharrem İnce
Zaniolo
Icardi
Ali Yerlikaya
Hakan Fidan
Tete
KAYBETTİKLERİMİZ
Taha Duymaz
Metin Uca
Özkan Uğur
Seda Fettahoğlu
Deniz Baykal
Erkin Koray
Burhan Çaçan
Merve Kayaalp
Matthew Perry
Mehmet Barlas
DİZİLER
Yalı Çapkını
Wednesday
Kızılcık Şerbeti
Aile
Hudutsuz Sevda
Şahmaran
Yabani
The Last Of Us
Kirli Sepeti
Ruhun Duymaz
TARİFLER
Aşure tarifi
Güllaç tarifi
Acai bowl tarifi
Krem karamel tarifi
Lalanga tarifi
Topik tarifi
Yağlama tarifi
Kalpli kurabiye tarifi
Ev baklavası tarifi
Şiveydiz tarifi
ŞARKI SÖZLERİ
Antidepresan şarkı sözleri
Enerji şarkı sözleri
Bi' Tek Ben Anlarım şarkı sözleri
Müphem şarkı sözleri
Ali Cabbar şarkı sözleri
Manolya şarkı sözleri
Aşkın Olayım şarkı sözleri
Mockingbird şarkı sözleri
Lento şarkı sözleri
Belki şarkı sözleri
NEREDE
Deprem nerede oldu
Elbistan nerede
Gazze nerede
Fas nerede
Nerede oy kullanacağım
Mescid - i Aksa nerede
Teknofest nerede
Kudüs nerede
Akbelen nerede
Gökçeada nerede
NASIL?
Teravih namazı nasıl kılınır
Bayram namazı nasıl kılınır
Deprem nasıl oluşur
Seçim ikinci tura nasıl kalır
Basınç ölçer nasıl yazılır
Oy nasıl kullanılır
Uyurgezer nasıl yazılır
Anadil nasıl yazılır
Sandık görevlisi nasıl olunur
Vergisiz telefon nasıl alınır
NE ZAMAN?
Meteor yağmuru ne zaman
Seçim ne zaman
İkinci tur ne zaman
Borsa ne zaman açılacak
Üniversiteler ne zaman açılacak
Seyyanen zam ne zaman yatacak
Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak
Diziler ne zaman başlayacak
İstanbul depremi ne zaman
Doğalgaz ne zaman bedava
PLAKALAR
88 nerenin plakası
50 plaka nerenin plakası
23 plaka nerenin plakası
25 plaka nerenin plakası
21 plaka nerenin plakası
08 plaka nerenin plakası
17 plaka nerenin plakası
46 nerenin plakası
31 plaka nerenin plakası
16 plaka nerenin plakası
BURÇLAR
En sevilmeyen burçlar
En üzgün burçlar
En tatlı burçlar
Toprak grubu burçları
Sabit burçlar hangileri
İnatçı burçlar
Aurası yüksek burçlar
Dişil burçlar
Hava grubu burçları
Ateş grubu burçları
NE GİYİLİR?
İş görüşmesinde ne giyilir?
İlkbaharda ne giyilir?
Umrede ne giyilir?
Aile tanışmasında ne giyilir?
16 derecede ne giyilir?
Konserde ne giyilir?
İmam nikahında ne giyilir?
Solaryuma giderken ne giyilir?
Lisenin ilk günü ne giyilir?
Siyah gömlek altına ne giyilir?
HİSSEDİYORUM
Sürekli başım dönüyor gibi hissediyorum
Sürekli yorgun hissediyorum
Sürekli tuvaletim varmış gibi hissediyorum
Karında kalp atışı hissediyorum
Sürekli aç hissediyorum
Neden deprem oluyor gibi hissediyorum
Kendimi çok yalnız hissediyorum
Hasta olacak gibi hissediyorum
Kendimi halsiz hissediyorum
Kendimi değersiz hissediyorum