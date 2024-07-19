Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni bir özellik kullanıma sundu.

WhatsApp'ın bu yılın başlarından beri üzerinde çalıştığı yeni özellik, kullanıcıların manuel olarak bir "favori" listesi oluşturmasını sağlıyor.

Sohbet etmek daha pratik hale geliyor

Artık kullanıcılar, favoriler listesine ekledikleri diğer kişilere çok daha kolay ulaşabilecek ve sohbet başlatabilecek.

Favoriler listesi, geçtiğimiz aylarda sohbetlerin üst kısmına eklenen filtreler arasında karşımıza çıkıyor. .

Buraya dokunduğunuzda, direkt olarak favori kişi ve gruplarınızla olan sohbetlerinize ulaşabiliyorsunuz.

Yeni özellik nasıl kullanılır

Peki favoriler listesine nasıl kişi eklenir? Bunun için aşağıdaki adımları uygulayın:

Whatsapp'ı açtıktan sonra sohbetlerin en üstündeki "Favoriler" seçeneğine dokunun.

Aramalar sekmesinden "Favorilere ekle" düğmesine dokunun ve listeye eklemek istediğiniz kişi veya grupları seçin.

Alternatif olarak Ayarlar > Favoriler > Favorilere Ekle bölümünden de favori kişilerinizi belirleyebilirsiniz.

Yeni özellik kademeli olarak kullanıma sunulduğundan henüz size ulaşmamış olabilir. Bu nedenle birkaç gün beklemenizde fayda var.