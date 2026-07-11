Kato Dağı eteklerinde bulunan Marînüs Şelalesi, özellikle kar sularının beslediği coşkun akışıyla dikkat çekiyor. Bölgeye gelen ziyaretçiler, şelalenin oluşturduğu doğal atmosferde yürüyüş yaparak temiz havanın ve huzurun tadını çıkarırken, eşsiz manzarayı fotoğraflamayı da ihmal etmiyor.

Son yıllarda doğa turizmi açısından önemli bir cazibe merkezi haline gelen Marînüs Şelalesi, Hakkari'nin saklı kalmış güzelliklerini keşfetmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Bölgenin zengin bitki örtüsü ve doğal yaşamı da ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Marînüs Şelalesi'nin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını belirten doğasever Orhan Emen, bu eşsiz doğa harikasının Hakkari turizmine önemli katkılar sağladığını ifade etti. Emen, doğanın tüm renklerini bir arada sunan Marînüs Şelalesi, huzur arayanların ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin vazgeçilmez adreslerinden biri olmaya devam ediyor.