İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "yasa dışı bahse teşvik" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, Van Sporlu eski futbolcu Batuhan Karadeniz ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Geçtiğimiz sezonlarda Van Spor FK'de forma giyen Batuhan Karadeniz'in yurt dışında olduğundan dolayı gözaltına alınmadığı ve Türkiye'ye giriş yaptığı esnada gözaltına alınacağı öğrenildi.