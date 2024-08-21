Kayseri Erciyes’teki kampın ardından Van’da toplanan futbolcular ve teknik heyet, yeniden lig hazırlıklarının startını verdi.

Ligin ilk sınavına iyi hazırlanmak isteyen ve lige 3 puanla merhaba demeyi amaçlayan Van Spor FK, bu doğrultuda sıkı bir çalışma dönemi geçiriyor.

Teknik Sorumlu Tahsin Tam yönetiminde çalışmalarının son bölümüne başlayan Van Spor FK, ardından ligin ilk maçında kendi sahasında Belediye Derince Spor karşısına çıkacak ve rakibi karşısında galibiyeti kovalayacak.

Van Spor FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup ilk hafta maçında kendi sahasında konuk edeceği Belediye Derince Spor ile saat 09 Eylül 2024 günü saat 16.00’da karşı karşıya gelecek.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 1. Hafta Programı şu şekilde;

31.08.2024 19:00 Menemen FK - Turkish OIL Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.

01.09.2024 Merkür Jet Erbaaspor - Bucaspor 1928

01.09.2024 16:00 Van Spor FK - Belediye Derince Spor

01.09.2024 16:00 Motolux 68 Aksarayspor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

01.09.2024 16:30 Ankara Demirspor - Serik Belediyespor

01.09.2024 17:00 Somaspor - Diyarbekir Spor A.Ş.

01.09.2024 17:00 Arnavutköy Belediyesi Futbol SK - Karacabey Belediye Spor A.Ş.

01.09.2024 19:00 Giresunspor - Nazilli Belediyespor

01.09.2024 19:00 Çimentaş Elazığspor - Karaman Futbol Kulübü