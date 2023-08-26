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Wanhaber

Van Spor FK Genel Sekreteri Gökhan Hanoğlu, uzun maratonun başlamasına sayılı saatler kala yaptığı açıklamada; “Şehrin ağabeyleri, siyasileri, yerel yönetimleri, iş insanlarımız, esnaf ve tüccar birlikleri, iş insanları sizlere açık çağrıda bulunuyoruz; bu sezon bu takımın sizlere her zamankinden daha çok ihtiyacı var diyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni sezon öncesi takımın oluşturulma sürecine ilişkin kısa açıklamalarda bulunan Hanoğlu; “Yeni sezon; yeni hedefler ve şampiyonluk parolasıyla çıktığımız yolda; öncelikle teknik kadromuzu yenileyerek Bismillah dedik. Ardından olağan kongremizi, yüksek bir katılımla gerçekleştirip yeni yol arkadaşlarımız, yeni yönetimimizi belirleyerek hızlıca işe koyulduk” dedi.

“TRANSFER ÇALIŞMALARI YÜZDE 95 ORANINDA TAMAMLANDI”

Yeni sezon öncesi 6 iç ve 17 dış transfer gerçekleştirdiklerini ve transfer çalışmalarını yüzde 95 oranında tamamladıklarını belirten Hanoğlu, “Teknik heyetimizin ve kulübümüz ilgili birimlerince yapılan çalışmalar ve istişareler sonucunda; altı (6) iç transfer, on yedi (17) dış transfer gerçekleştirerek transfer çalışmalarımızın yüzde 95’ini tamamladık.

Van ve Erzurum kamplarımızın peşi sıra; hazırlık ve dostluk maçlarımızı da sorunsuz bir şekilde tamamladık. İlk maçımızda zorlu Buca deplasmanı ile sezona merhaba demiş olacağız. Bizler büyük Vanspor camiasına, taraftarına yakışır şekilde kadrolarımızı oluşturmaya, hedeflerimize ulaşacak teknik heyeti kurmaya özen gösterip, elimizden gelenin fazlasını yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Şampiyonluğa susamış bu şehre, bu büyük hediyeyi beraberce yaşatmayı ümit ediyor, bu minvalde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“ŞİMDİ SIRA SİZDE”

Takıma destek çağrısında bulunan Van Spor FK Genel Sekreteri Gökhan Hanoğlu, “Şimdi sıra sizde! Şehrin ağabeyleri, siyasileri, yerel yönetimleri, iş insanlarımız, esnaf ve tüccar birlikleri, iş insanları sizlere açık çağrıda bulunuyoruz; bu sezon bu takımın sizlere her zamankinden daha çok ihtiyacı var diyoruz. Taraftarından, yönetimine, iş insanlarımızdan siyasilerimize, omuz omuza şampiyonluğa dediğimiz bir sezon olsun diyoruz. Sizleri saygıyla ve muhabbetle selamlıyor, yeni sezonun hayırlı olmasını niyaz ediyoruz” diye kaydetti.

Umut Tarhan