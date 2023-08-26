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Wanhaber / Fatma ÖZTÜRK

VEDAŞ’ın planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında 28 Ağustos 2023 Pazartesi günü şehir merkezinin de dahil olduğu bir çok noktada enerji kesintisi yaşanacak.

Pazartesi günü 09.00’da başlayacak olan kesintiler saat 17.00’ye kadar devam edecek.

Şehrin kalbi konumundaki İkinisan Caddesi üst kısım, Van Avm Civarı, Cumhuriyet Caddesi, Vali Mithat Bey Mahallesi, İskele Caddesi üst kısmı, Zırhlıoğlu Market Civarı, Hz. Ömer Camii Civarı ve Sarı Murat Sokak da kesintiden etkilenecek bölgeler arasında yer alıyor.

İŞTE ENERJİ KESİNTİSİNİN YAŞANACAĞI YERLER

EDREMİT

09.00 – 17.00 saatleri arasında Eski Camii Mahallesinde

GEVAŞ

09.00 – 17.00 saatleri arasında Gündoğan Mahallesinde, Bahçelievler, Orta, Elmalı, Pınarbaşı, Karşıyaka, Hişet Mahalleri ile buna bağlı sokaklarda

ÇATAK

09.00 – 17.00 saatleri arasında Övecek, Atlıhan Mahalleleri ve buna bağlı; Reşan, Büyükağaç, Kıyıcak, Uslanmaz, Hermuşat, Urganlı Mezraları

ÇALDIRAN

09.00 – 17.00 saatleri arasında Aşağı Yanıktaş Köyü ve Yukarı Yanıktaş Köyü

MURADİYE

09.00 – 17.00 saatleri arasında Adaklı Mahallesinde

İPEKYOLU

09.00 – 17.00 saatleri arasında Hacıbekir Mahallesi ve buna bağlı, Fatih Caddesi, Orhan Doğan Caddesi ve Suluova, Bağlan, Bayırlı, Lalepaşa, Fırat, Esentepe, Gülistan Sokaklarda, Hatuniye Mahallesi ve buna bağlı Yüksel Sokaklarda, Cevdet Paşa Mahallesi, İkinisan Caddesi Üst Kısım, Van Avm Civarı, Cumhuriyet Caddesi ve Emniyet Sokakta, Vali Mithat Bey Mahallesi, Cemaller Sokak, İskele Caddesi üst kısmı, Zırhlıoğlu Market Civarı, Hz. Ömer Camii Civarı ve Sarı Murat Sokakta, Cevdet Paşa Mahallesi ve buna bağlı sokaklarda

TUŞBA

09.00 – 17.00 saatleri arasında Yumrutepe Mahallesinde, Akköprü Mahallesi ve buna bağlı sokaklarda

ÖZALP

09.00 – 17.00 saatleri arasında Umut Köyü, Üzengi Ve Şehitlik Mezralarında

SARAY

09.00 – 17.00 saatleri arasında Yamanyurt Köyü, Emre Ast Karakolu, Gümrük Lojmanları Ve Gar Şefliğinde

GÜRPINAR

09.00 – 17.00 saatleri arasında Örmeli Mahallesinde planlı bakım onarım çalışmaları nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.