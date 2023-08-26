Wanhaber / Fatma ÖZTÜRK
VEDAŞ’ın planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında 28 Ağustos 2023 Pazartesi günü şehir merkezinin de dahil olduğu bir çok noktada enerji kesintisi yaşanacak.
Pazartesi günü 09.00’da başlayacak olan kesintiler saat 17.00’ye kadar devam edecek.
Şehrin kalbi konumundaki İkinisan Caddesi üst kısım, Van Avm Civarı, Cumhuriyet Caddesi, Vali Mithat Bey Mahallesi, İskele Caddesi üst kısmı, Zırhlıoğlu Market Civarı, Hz. Ömer Camii Civarı ve Sarı Murat Sokak da kesintiden etkilenecek bölgeler arasında yer alıyor.
İŞTE ENERJİ KESİNTİSİNİN YAŞANACAĞI YERLER
EDREMİT
09.00 – 17.00 saatleri arasında Eski Camii Mahallesinde
GEVAŞ
09.00 – 17.00 saatleri arasında Gündoğan Mahallesinde, Bahçelievler, Orta, Elmalı, Pınarbaşı, Karşıyaka, Hişet Mahalleri ile buna bağlı sokaklarda
ÇATAK
09.00 – 17.00 saatleri arasında Övecek, Atlıhan Mahalleleri ve buna bağlı; Reşan, Büyükağaç, Kıyıcak, Uslanmaz, Hermuşat, Urganlı Mezraları
ÇALDIRAN
09.00 – 17.00 saatleri arasında Aşağı Yanıktaş Köyü ve Yukarı Yanıktaş Köyü
MURADİYE
09.00 – 17.00 saatleri arasında Adaklı Mahallesinde
İPEKYOLU
09.00 – 17.00 saatleri arasında Hacıbekir Mahallesi ve buna bağlı, Fatih Caddesi, Orhan Doğan Caddesi ve Suluova, Bağlan, Bayırlı, Lalepaşa, Fırat, Esentepe, Gülistan Sokaklarda, Hatuniye Mahallesi ve buna bağlı Yüksel Sokaklarda, Cevdet Paşa Mahallesi, İkinisan Caddesi Üst Kısım, Van Avm Civarı, Cumhuriyet Caddesi ve Emniyet Sokakta, Vali Mithat Bey Mahallesi, Cemaller Sokak, İskele Caddesi üst kısmı, Zırhlıoğlu Market Civarı, Hz. Ömer Camii Civarı ve Sarı Murat Sokakta, Cevdet Paşa Mahallesi ve buna bağlı sokaklarda
TUŞBA
09.00 – 17.00 saatleri arasında Yumrutepe Mahallesinde, Akköprü Mahallesi ve buna bağlı sokaklarda
ÖZALP
09.00 – 17.00 saatleri arasında Umut Köyü, Üzengi Ve Şehitlik Mezralarında
SARAY
09.00 – 17.00 saatleri arasında Yamanyurt Köyü, Emre Ast Karakolu, Gümrük Lojmanları Ve Gar Şefliğinde
GÜRPINAR
09.00 – 17.00 saatleri arasında Örmeli Mahallesinde planlı bakım onarım çalışmaları nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.