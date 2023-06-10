Wanhaber – Özel

Önümüzdeki yılın planlamasını erken yapmak, geçtiğimiz yıl yaşanan aksaklıklara mahal vermemek adına kongreyi erken bir süreçte yapma kararı alan Van Spor FK, bu doğrultuda Pazartesi günü kongresini gerçekleştirecek.

Geçtiğimiz yıl sancılı bir kongre süreci yaşayan, yönetimini geç belirlediği için transfer çalışmalarına da rakiplerinden daha geç başlayan Van Spor FK, bu sezon aynı duruma düşmemek adına kongresini tamamlayarak yol haritasını oluşturmayı arzuluyor.

Güçlü bir yönetimle yeni sezon hazırlıklarına start vermeyi amaçlayan Van Spor FK’de Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Haziran Pazartesi günü saat 18.00’de yapılacak.

Feyat Kıyak’ın yeniden başkanlığa aday olması beklenen kongrede başka bir adayın olup olmayacağı merak ediliyor.

Van Spor FK tarafından yapılan açıklamada üyelerin kongreye katılması çağrısı yapıldı.

Umut Tarhan