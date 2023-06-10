AK Parti'de üç dönem milletvekilliği yapan ve 2011-2013 tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanı olarak görevini üstlenen Suat Kılıç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada partiden istifa ettiğini açıkladı. Kılıç yaptığı açıklamada "3 Kasım 2002’den 7 Haziran 2015’e kadar önemli görev ve sorumluluklar üstlendiğim AK PARTi’deki üyeliğimi 3 Haziran 2023’te sonlandırdım" dedi.

Kılıç paylaşımında şunları ifade etti:

Değerli dostlarım;

3 Kasım 2002’den 7 Haziran 2015’e kadar önemli görev ve sorumluluklar üstlendiğim AK PARTi’deki üyeliğimi 3 Haziran 2023’te sonlandırdım.

"İLKELERİM VE İSTİKAMETİME UYGUN BİR ZEMİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

8 yıllık aranın ardından, ilkelerim ve istikametime uygun bir zeminde, yerli ve milli siyasete katkı sağlamaya, ülkem ve milletim için çalışmaya, inşallah bundan sonra da devam edeceğim.

Öncelikle, milletimin emrinde ve hizmetinde olmanın büyük onurunu yaşadığım bu yıllar boyunca, içinde bulunduğum siyasi hareketten desteğini esirgemeyen kadirşinas halkımıza kalbi şükranlarımı sunarım.

Siyaset yoluyla millete hizmet etmemize elverişli bir zemin oluşturan, duyduğu güvenle en genç milletvekili, en genç grup başkanvekili ve en genç bakan olmamızın yolunu açan, Cumhurbaşkanımız (Başbakanımız) Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a içtenlikle teşekkür ederim.

22, 23 ve 24. Dönem boyunca Meclis’te, Parti’de, Bakanlık’ta ve Devlet’te, başta memleketim Samsun olmak üzere Türkiye’nin her köşesinden, yakından tanıdığım, birlikte çalıştığım, çok sevdiğim, özellikle de genç kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun.

Bütün başarıların bereket pınarı, isimsiz kahramanlar… Sizden de Allah razı olsun.

"İYİ Kİ BU GEÇMİŞİ BİRLİKTE İNŞA ETTİK"

2002’de AK PARTi’de 2011’de GSB’de sizlerle buluşturan, nihayetsiz nimetleriyle halka hizmet fırsatları oluşturan, üstlendiğimiz her sorumluluğun altından alnımızın akıyla çıkmamızı sağlayan, genç yaşta yolumuzu millet ve memleket aşığı inanmış gençlerle kesiştiren, seven ve sevdiren Allah’a sonsuz şükürler olsun.

İyi ki bu geçmişi birlikte inşa ettik.

İyi ki…

Ve nihayet…

Niyet bozulmadıkça istikamet bozulmaz. Şimdi, yol ayrımında değil, milletimizin refahı için istikameti yeniden tahkim etme arzusundayız.

Allah bizleri Türk milletine sadakatten ve Türkiye Cumhuriyeti’ne hizmetten mahrum bırakmasın.

Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da ufkumuzu açacak, yolumuzu aydınlatacak fikir, katkı ve dualarınızı beklerim.

YENİDEN REFAH PARTİSİ'NE KATILDI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın Yeniden Refah Partisi'ne katıldığını açıkladı. Erbakan, Kılıç'a parti rozetini taktı.

Kılıç, "Genel Merkez binası bizim yabancısı olmadığımız bir yer. Tahsilimiz için geldiğimizde buraya çok gelmişliğimiz var. Rahmetli Erbakan hocamızı da düğün davetiyesi takdimi için ziyaret etmiştik. Geçmişteki hizmetlerimiz malum. Yeniden Refah Partisi sağlam temel üzerine kurulmuş oldu. Milli görüşün ata tohumundan yeniden filizlendi. Bu fidanı büyütmek hepimize nasip olacaktır diye düşünüyorum. Birlikte emek vereceğiz. Sıkı, hızlı ve sağlam adımlarla istikametimizi Allah'ın rızası olarak belirleyerek her adımda birbirimizi motive ederek inşallah bereketli bir geleceği inşa etmeye muvaffak olacağız diye düşünüyorum" dedi.

MYNET