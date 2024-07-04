Van Spor FK, 18 Temmuz 2024 günü bir kez daha olağanüstü kongreye gidecek. Bu tarihte ekseriyet sağlanamaması durumunda toplantı 25 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak.

Olağanüstü genel kurul toplantısında tüzük değişikliği de olacak ve ardından yeni yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurullarının seçimi gerçekleştirilecek.

Van Spor FK taraftarları da biran önce genel kurul sürecinin tamamlanarak yeni yönetimin oluşmasını ve yeni sezon hazırlıklarına başlanmasını bekliyor.

Bir üst ligi hayal eden taraftarlar, bu çerçevede gerçekleştirilecek olan transferlerle güçlü bir kadro kurulmasını ve hayallerin bu yıl gerçekleşmesini umuyor.