Van Spor’da olağanüstü kongre için geri sayım başladı. 18 Temmuz tarihinde yapılacak olan olağanüstü kongreyle başkanlığa Erol Temel’in getirilmesi planlanıyor. Ardından 19 Temmuz tarihinde yeni yönetim basın mensupları ile bir araya gelerek yeni sezona ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Van Spor FK, 18 Temmuz tarihinde yeni bir sayfa açacak. Yapılacak olan olağanüstü kongre ile başkanlığa Erol Temel’in seçilmesi beklenirken, oluşacak yeni yönetim 19 Temmuz tarihinde basın toplantısı gerçekleştirerek sezon değerlendirmesi, transfer çalışmaları, hedefler gibi önemli konularda açıklamalarda bulunacak.