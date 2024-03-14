TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta zirveyi yakından ilgilendiren maçta AcnTurk Sigorta Van Spor FK - Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. karşı karşıya gelecek.

17 Mart pazar günü saat 14.00’te başlayacak ve Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak maçı yönetecek hakemler açıklandı.

TFF 2. Lig'in 31. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.

Buna göre AcnTurk Sigorta Van Spor FK - Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. maçında düdük çalacak hakem Burak Akdağ olacak. Müsabakada Cem Mustafa Akpınar ve Cihad Buyurgan yardımcı hakem olarak görev alacak. Maçta 4. hakem olarak da Hakan Yurtseven hazır bulunacak.