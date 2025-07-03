Yeni sezonda Trendyol 1. Lig’de oynayacak olan Van ekibi, karşılaşmalarda taraftarların mağdur olmaması ve biletlere erişim konusunda sorun yaşamamaları için ‘biletinial’ ile anlaşma aşamasına geldi.

“MAÇLARA GİRİŞ SİSTEMİ YENİLENECEK”

Van ORG’de yapılan paylaşımda, “2025–2026 sezonu itibariyle, kulübümüzle Biletinial arasında yapılan görüşmeler doğrultusunda, maçlara giriş sistemi yenilenmektedir. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde, Vanspor Futbol Kulübü maçlarına yalnızca Biletinial Kart sahipleri giriş sağlayabilecektir.” denildi.

“KULÜBÜMÜZE DOĞRUDAN DESTEK VERİLMİŞ OLACAK”

Paylaşımın devamında, “Bu yeni sistemle birlikte taraftarlarımızın, Biletinial web sitesi üzerinden “Vanspor Futbol Kulübü Biletinial Kartı”nı temin etmeleri gerekecektir. Kart sahibi olan taraftarlarımız; iç saha maçlarına kolaylıkla giriş sağlayabilecek, biletlerini online sistem üzerinden hızlı ve güvenli şekilde satın alabilecek ve kulübümüze doğrudan destek vermiş olacaklardır. Taraftarlarımızdan ricamız, süreci yakından takip etmeleri ve resmi açıklamaların ardından Biletinial Kart başvurularını bir an önce yapmalarıdır.” ifadelerine yer verildi.

UYGULAMANIN AMACI NEDİR?

Yapılan paylaşımda uygulamanın amacına da şöyle yer verildi; “Bu uygulama ile amaçlanan; hem bilet satışlarında şeffaflık ve güvenliği artırmak hem de kulübümüze ek gelir kaynağı oluşturmaktır. Anlaşma sağlanması halinde tüm detaylar kulübümüzün resmi kanallarından ve Biletinial platformu üzerinden duyurulacaktır. Vanspor’umuz için yeni sezonda daha güçlü, daha organize bir taraftar yapısı ile yola çıkıyoruz. Şimdiden göstereceğiniz ilgi ve destek için teşekkür ederiz!”