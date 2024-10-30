Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Artı Değer Van Spor FK, 3 Kasım Pazar günü sahasında Somaspor’u ağırlayacak.

Bu maçın hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren kırmızı – siyahlı temsilcimizde tek hedef sahadan galibiyetle ayrılmak.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Ankara Demirspor’u mağlup ederek kötü gidişata son veren Artı Değer Van Spor FK, seri galibiyet amaçlıyor.

Sahaya 3 puan için çıkacak olan Van Spor FK, bu maç öncesi 12 puanla 9. sırada bulunuyor.

Somaspor ise 10 puanla 12. sırada yer alıyor.

Artı Değer Van Spor FK – Somaspor maçı 03 Kasım Pazar günü Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak ve mücadele saat 14.00’te başlayacak.