Van Spor Hazırlıklara Başladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup Play-Off müsabakalarına 3. Turdan dahil olacak AcnTurk Sigorta Van Spor FK, hazırlıkların startını verdi.

Kendi tesislerinde yaptığı idmanla play-off hazırlıklarına başlayan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, önce finale çıkmayı ardından da bir hayali gerçekleştirerek 1. Lig’e çıkmayı umut ediyor.

Gerçekleştirilen idmanı Van Spor FK yöneticileri de takip etti.

AcnTurk Sigorta Van Spor FK, Yeni Mersin İdman Yurdu - 1461 Trabzon FK takımlarından tur atlayan tarafla eşleşecek.

Play-off’ta 3. tur 1. Maçlar 22 Mayıs Çarşamba, 3. Tur 2. maçlar: 27 Mayıs Pazartesi günü oynanacak.

Play-off finali ise 2 Haziran Pazar günü oynanacak ve bir üst lige çıkan takım belli olacak.