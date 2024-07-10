18 Temmuz tarihinde olağanüstü genel kurulunu yaparak yeni yönetimini belirleyecek olan Van Spor FK’de transfer çalışmaları sürüyor.

Teknik direktörlük için Tahsin Tam’a imza attıran Van Spor FK, iç transferde de Hasan Bilal ve Ahmet Eren’in ardından Harun Kavaklıdere ile de anlaştığını duyurdu.

Van Spor FK’den yapılan açıklamada; “Kulübümüz 2024-2025 sezonu planlaması kapsamında; geçtiğimiz sezon takımımızın formasını giyen başarılı futbolcu Harun Kavaklıdere ile yeniden anlaşma sağlamıştır. Yeni sezonda futbolcumuz Harun Kavaklıdere’ye başarılar diler, camiamız için hayırlı olmasını dileriz” denildi.