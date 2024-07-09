Yeni sezon için kulüpler hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda Van Spor FK de, 18 Temmuz’da yapılacak olan olağanüstü kongreyi beklemeden elini çabuk tutmak ve güçlü bir kadro oluşturmak istiyor.

Bu kapsamda Teknik Direktör Tahsin Tam ile anlaşmaya varan Van Spor FK’nin önümüzdeki günlerde transfer çalışmalarına yoğunlaşması bekleniyor.

18 Temmuz tarihinde yapılacak olan kongre ile yeni yönetime gelmesi beklenen isimlerin şimdiden hem iç hem de dış transferde yoğun çaba sarf ettikleri ve futbolcularla görüşmeler gerçekleştirdikleri kaydedildi.

2024 – 2025 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Van Spor FK, taraftarların özlemle beklediği şampiyonluğu bu yıl yaşamak istiyor.