2024 – 2025 futbol sezonuna galibiyetle başlayan Artı Değer Van Spor FK’nin yeni sezon forma ve diğer ürünleri de Beşyol Meydanında açılan Van Spor Store’de satılmaya başlandı.

Geçtiğimiz günlerde Beşyol Meydanı’nda açılışı gerçekleştirilen ve yeni sezon formalarının vitrini süslediği Van Spor Store’ye taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor.

Van Spor formalarına büyük bir ilgi olduğunu belirten mağaza görevlileri, yakın zamanda mağazanın büyütülerek yeni ürünlerin de getirileceğini bildirdi.

Lige galibiyetle başlayan Van Spor FK’nin taraftarları yeni sezon ürünlerine yoğun ilgi gösterirken, forma ve storede yer alan diğer lisanslı ürünlerin fiyatlarından da memnun gözüküyor.

FORMA FİYATLARI

Yeni sezonda; sponsor markaya ait amblemlerin yer aldığı lisanslı formaların fiyatı bin 800 lira olarak belirlenirken, Van Spor FK tarafından üretilen ve sponsor markaya ait amblemin üzerinde yer almadığı formaların fiyatı ise 800 lira olarak satışa sunuldu.

TİŞÖRT, ÇANTA, EŞOFMAN TAKIMI, ATKI, YAĞMURLUK FİYATLARI

Store mağazasında yer alan diğer ürünler içerisinde küçük yaş grubuna ait forma ve tişörtlerin fiyatı 700 TL’den başlarken, lisanslı eşofman takımları 2 bin 800 liradan satılıyor.

Çanta fiyatlarının ortalama 2 bin 450 lira ile 3 bin lira arasında satıldığı storede, atkı fiyatları 250 lira, yine sponsor markaya ait Van Spor FK baskılı tişörtlerin fiyatı ise bin 300 ila 2 bin lira arasında değişiyor.

Sporcu üstleri ile sweatshirt ürünlerin fiyat aralığı 2 bin 500 - 3 bin TL arasında değişkenlik gösterirken, pamuklu kapüşon ürünler ise; 3 bin ila 3 bin 600 lira fiyatlarla satılıyor.

Paraşüt model Van Spor FK baskılı yağmurluklar 2 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla satılırken, eşofman altları da yine bin 500 liradan başlayan fiyat aralıkları ile taraftarların beğenisine sunuluyor.

KUPA, BİLEKLİK, MASKOT…

Van Spor Stor’de; kupa, bileklik, maskot ve benzeri aksesuarlar ile diğer farklı giyim ürünlerinin de önümüzdeki günlerde vitrindeki yerlerini alması bekleniyor.