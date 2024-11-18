Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü Başkane Erol Temel ve yönetim kurulu üyeleri, Van’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüşerek, Van Spor’a kazandırılmak istenen tesis için destek istedi.

Bakan Bak’la yapılan toplantının çok verimli geçtiğini ve güçlü bir destek sözünün çıktığını bildiren Van Spor FK, resmi prosedürlere de başlandığını belirtti.

“RESMİ PROSEDÜRLERE BAŞLADIK”

Konuya ilişkin olarak Artı Değer Van Spor FK tarafından yapılan açıklamada; “Vanspor Futbol Kulübü olarak yıllardır büyük özlem duyduğumuz modern tesislerimiz için önemli bir adımı dün attık. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ile yaptığımız verimli toplantıda, kulübümüzün ihtiyacı olan bu projeyi bir an önce başlatma konusunda güçlü bir destek sözü aldık. Bu görüşmenin ardından, bugün itibariyle resmî prosedürlere başladığımızı gururla duyurmak isteriz” denildi.

“ARTIK HAYATİ BİR İHTİYAÇTIR”

Açıklamanın devamında; “Yıllardır özveriyle mücadele eden Vanspor’umuzun, artık çağdaş spor tesislerine sahip olması hem kulübümüz hem de şehrimiz için hayati bir ihtiyaçtır. Eskiyen ve neredeyse kullanılamaz hale gelen mevcut tesislerimiz, Vanspor’un potansiyelini ortaya koymada artık yetersiz kalmakta. Kulüp Başkanımız Erol Temel ve yönetim kurulu üyelerimiz, göreve geldikleri ilk günden itibaren tesislerin ve stadyumun yenilenmesi için büyük bir çaba sarf ediyor. Yönetimimizin bu kararlı duruşu sayesinde, Vanspor’u daha güçlü bir geleceğe taşımak adına önemli bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

“HAYALİMİZİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRECEK”

Van Spor FK tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi; “Bu yeni tesisler, yalnızca Vanspor’a değil, Van’ın gençlerine de spor alanında ilham verecek; yeni nesil sporcular yetiştirme hayalimizi gerçeğe dönüştürecek. Tüm taraftarlarımız ve Van halkı için bu yeni dönemin heyecanını paylaşıyoruz. Bize inanan, desteğini esirgemeyen herkesle birlikte, Vanspor’u ve şehrimizi sportif anlamda daha aydınlık bir geleceğe taşımak için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz.”