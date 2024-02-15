Van Spor FK, Pazar günü kendi sahasında zorlu maçta 1461 Trabzon FK’yi konuk edecek. Pazar günü saat 14.00’te Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak olan maçta görev yapacak hakemler belli oldu.

TFF 2. Lig'in 26. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.

Buna göre maçın hakemi Abdulbaki Ayyıldız olurken, yardımcı hakem olarak da Enes Biroğlu, Ömer Yasin Gezer görev yapacak. Maçta 4. hakem olarak da Sait Tuzcu hazır bulunacak.