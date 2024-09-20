Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 4. hafta heyecanı yaşanacak. Zorlu mücadelelerin yaşanacağı haftada Artı Değer Van Spor FK de kendi sahasında Çimentaş Elazığspor’u konuk edecek.

22 Eylül Pazar günü oynanacak ve Doğu derbisi olarak nitelendirilen maçta her iki takım da sahaya galibiyet için çıkacak.

MAÇ CANLI YAYINLANACAK

Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak ve saat 15.30’da başlayacak maç Van TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yayıncı kuruluş, maçın canlı olarak ekranlara taşınacağını duyururken, maçı Muhammet Emre Tekin anlatacak.

Zorlu maç öncesi her iki takım da 7 puana sahip. Averaj farkıyla Artı Değer Van Spor FK 2. sırada yer alırken, konuk ekip Çimentaş Elazığspor ise 4. sırada bulunuyor.

Her iki takımda ligin ilk 3 haftalık periyodunda 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

TARAFTARLARIN YOĞUN İLGİ GÖSTERMESİ BEKLENİYOR

Artı Değer Van Spor FK, bu sezon iç saha maçında ilk kez taraftarlarının karşısına çıkacak. Artı Değer Van Spor FK’nin geçen sezondan kalan 1 maçlık seyircisiz oynama cezası ve ardından iki hafta deplasmanda maça çıkması nedeniyle iç sahada taraftarlarının önüne 4. hafta maçı olan Çimentaş Elazığspor karşılaşmasında çıkacak.

Artı Değer Van Spor FK taraftarlarının maça büyük ilgi göstermesi bekleniyor. Van Spor taraftar grupları da çağrıda bulunarak, tüm taraftarları takımı desteklemek üzere stada davet etti.