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Wanhaber

Birinci kamp dönemini Van’da yaptıktan sonra Erzurum ilinde ikinci kamp dönemi hazırlıklarını gerçekleştiren Van Spor FK, 3 gün önce buradaki kampını da noktaladı. Kampın bitimi ile birlikte Iğdır’a giden ve burada dostluk maçında Iğdır FK ile karşı karşıya gelen Van Spor’da maç sonrası futbolculara 3 gün izin verildi.

Bugün izinleri tamamlanan futbolcular Van’a gelerek tesislerde toplanacak ve hafta sonu başlayacak olan lig hazırlıklarını burada sürdürecek.

İLK MAÇ DEPLASMANDA

Pazar günü zorlu bir deplasman maçıyla lige ‘merhaba’ diyecek olan Van Spor FK, bugün itibari ile bu maçın hazırlıklarına başlayacak.

27 Ağustos 2023 Pazar günü saat 20.00’de deplasmanda Bucaspor 1928 ile karşı karşıya gelecek olan Van Spor FK, lige iyi bir başlangıç yapma arzusunda.

Kendi tesislerinde zorlu maç için hazırlıklarını hafta sonuna kadar sürdürecek olan Van Spor FK, Cumartesi günü İzmir’e gidecek.

Maç Pazar günü saat 20.00’de oynanacak.

Umut Tarhan