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Wanhaber / Haber Merkezi

Yeni dönemde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kontenjanlarının neredeyse tamamını doldurarak yüzde 100’lük doluluk oranına ulaştı. 30 bine yakın öğrencisi bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 41 yıllık bilimsel bilgi birikimi ve kurumsal tecrübesiyle en çok tercih edilen eğitim kurumlarından biri oldu.

Edinilen bilgilere göre; YKS-2023 sonuçlarına göre lisans bölümleri yüzde 99.70, ön lisans bölümleri ise yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Tüm kontenjanlar dâhil edildiğinde yani okul birinciliği kontenjanı ve 35 yaş üzeri kadın kontenjanı da eklendiğinde ise doluluk oranı yüzde 98.57 olarak gerçekleşti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin “Bilimin Işığında Bir Dünya Üniversitesi” olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli: “Van Yüzüncü Yıl Üniversitemiz, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da başarılı öğrencilerin ilk tercihlerinden oldu ve yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar Hocamızın izlemiş olduğu doğru strateji ile üniversitelerin doluluk oranları yükselmeye devam etti ve geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kontenjanların doluluk oranları çok yüksek gerçekleşti. YÖK Başkanımıza üniversitemize verdiği destekler için teşekkür ederiz. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ön lisans programlarımızın ÖSYM tercih kılavuzunda belirtilen 2 bin 520 kontenjanına 2 bin 590 öğrenci yerleşerek doluluk oranı yüzde 100’ü aşmıştır.

Lisans bölümlerimizde ise toplam 2 bin 966 kontenjana 2 bin 957 öğrenci yerleşmiştir. Lisans doluluk oranımız ise yüzde 99,70 olmuştur. Ayrıca üniversitemizi tercih eden okul birinciliği kontenjanından 36 öğrenci, 35 yaş üzeri kadın kontenjanından ise 53 öğrenci eklendiğinde toplam 3 bin 046 öğrenci üniversitemiz lisans bölümlerine yerleşmiştir.

Üniversitemizi tercih eden ön lisans ve lisans toplam öğrenci sayısı da 53 okul birincisi ve 134 otuz beş yaş üzeri kadın eklendiğinde 5 bin 734 olmuştur. Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eğitim Fakültesinin Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan bölümlerinin sonuçları açıklandığında yaklaşık 6 bin öğrenci Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ailesine katılmış olacak.” dedi.

Van YYÜ’nün genç ve nitelikli akademik - idari kadrosu, geniş fiziki imkânları, sosyal, kültürel ve sportif imkânları, sağlık, barınma, beslenme, ulaşım olanakları ile öğrencilerinin yanında yer almaya devam ettiğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Şevli; “Biz Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak öğrencilerimize, aile sıcaklığında nitelikli bir eğitim alma imkânı sağlıyoruz. Öğrencilerimizin her açıdan donanımlı bir birey olmaları için öğrenci odaklı üniversite anlayışına sahibiz. 2023-2024 akademik yılında öğrencilerimizi aramızda görecek olmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Öğrencilere hitap eden Rektör Şevli; “Üniversitemizi tercih ederek ailemize güç kattınız. Yükseköğrenim hayatınız boyunca bir dünya üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerlemekte olan bir üniversiteden kaliteli ve nitelikli eğitim alacaksınız.

Bunun yanında ders dışı pek çok etkinlikle verimli ve eğlenceli bir kampüs yaşamı sizleri bekliyor. Bu duygularla bir kez daha sizleri tebrik ediyor, başarılarla dolu bir üniversite hayatı diliyorum.” ifadelerini aktardı.

Kayıt İşlemlerinin E-Devlet üzerinden yapılabileceği gibi yüz yüze de yapılabileceği öğrenildi.

2023-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit web sitesi üzerinden 28 Ağustos - 30 Ağustos 2023 tarihleri arasında elektronik kayıt (e-kayıt) yapabilecekler.

Elektronik kayıt yapamayan adaylar 28 Ağustos - 1 Eylül 2023 tarihleri arasında “Van YYÜ Spor Kompleksi Zeve Kampüsü Tuşba/Van” adresine şahsen başvurmaları halinde kayıtlarını yapabilecekler.