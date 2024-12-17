Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 15. haftayı 7. sırada tamamlayan Artı Değer Van Spor FK, 16. hafta maçında hanesine 3 puan yazdırarak 1 basamak yükseldi ve grubunda 6. sırada yer aldı.

Hafta içinde Teknik sorumlu Ümit Bozkurt ile yollarını ayıran Artı Değer Van Spor FK, sahasında Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.’yi ağırladı. Rakibini 5 – 1’lik skorla mağlup eden siyah – kırmızılılar, puanını 27’ye yükseltti ve grubunda 1 basamak yukarı çıktı.

Bu sezon en farklı galibiyetine imza atan Artı Değer Van Spor FK, ilk devrenin son maçında deplasmanda Karaman Futbol Kulübü ile karşılaşacak.