Van Spor FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda iç transferleri tamamlamak isteyen Van Spor FK, Ahmet Eren ile anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz sezon da Van Spor FK forması giyen Ahmet Eren ile 2024 – 2025 futbol sezonu için de anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Van Spor FK tarafından yapılan açıklamada; “Kulübümüz 2024-2025 sezonu planlaması kapsamında; geçtiğimiz sezon takımımızın formasını giyen başarılı futbolcu Ahmet Eren ile yeniden anlaşma sağlamıştır. Yeni sezonda futbolcumuz Ahmet Eren’e başarılar diler, camiamız için hayırlı olmasını dileriz” denildi.