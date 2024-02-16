18 Şubat 2024 Pazar günü Van Atatürk Şehir Stadı çekişmeli bir maça ev sahipliği yapacak. Zirve hesapları yapan iki takımın karşı karşıya geleceği maç öncesi dostluk mesajları veriliyor.

“DOSTLUK KAZANACAK”

Maç öncesi AcnTurk Sigorta Van Spor FK Başkanı Feyat Kıyak, yaptığı açıklamada; “Bu hafta pazar günü 1461 Trabzonspor Futbol Kulübü ile kendi sahamızda oynayacağımız maçımızın her iki şehirde büyük heyecanla beklendiğini bilmekteyiz. 1461 Trabzonspor Futbol Kulüp Başkanı kıymetli ağabeyim Sn. Celil Hekimoğlu ve yönetiminin misafirperverliklerini hep yaşadık. 1461 Trabzonspor ve Vanspor iki kardeş kulüptür. Kazanan kim olursa olsun dostluk kazanacaktır. Bu vesile ile tüm taraftarlarımızı ve hemşehrilerimizi bu güzel futbol şöleni için maça davet ediyorum” dedi.

“KARDEŞLİĞİMİZ BAKİ OLSUN”

Kıyak’ın bu paylaşımına cevap veren 1461 Trabzon FK Başkanı Celil Hekimoğlu da, dostluk vurgusu yaparak; “Feyat başkanım güzel dileklerine teşekkür ederim. 2 yılda 5 defa karşılaştık ve tüm maçlarımız örnek dostlukların yaşandığı güzelliklerle yaşandı. Benim için Van, Diyarbakır gibi maçlar bu güzel şehirlerimizi ziyaret için bulunmaz fırsattır. Misafirperverliğinden hiçbir şüphemiz yoktur. İzleyenlerin keyif alacağı bir maç olsun. Kazanan kim olursa olsun, kardeşliğimiz baki olsun” ifadelerini kullandı.