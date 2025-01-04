Kent Sosyolojisinin tanımı ve temel kavramlarının, nüfus, göç, toplumsal hareketler, sınıf, tarih, sanat, kimlik konularının, kamusal alan, tüketim alanları ve toplumsal hafıza mekanlarının araştırılacağı, ‘Cennetin Şehri Van Şehir Okumaları' bugün itibari ile start verdi.

ERDOĞAN ÖZEL: BU PROJE İLE BERABER VAN’I OKUMAK İSTİYORUZ

Projenin başlangıç ayağı olarak Eski Van Tarih ve Doğa konusunun ele alındığı çalışmaya yönelik açıklamalarda bulunan Vangölü Aktivistleri Kurucu Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan Özel, projenin Van için önemli olduğunu belirtti.

Özel, “Van Şehir Okumaları projesinin startını vermek için buradayız. Projenin ilk adımı olarak Eski Van Şehrini ele aldık, bunun da sebebi; Van’ımızı ilk kurulduğu yerden tanımak. Projemiz bugün itibari ile başlamış bulunmakta. Bu proje ile beraber Van’ı okumak istiyoruz. İki dernek olarak böyle bir proje kurduk, şu anda da insanlar oldukça fazla ilgi gösteriyor. Hep beraber sorunları ele almak isteyenlerle beraber Van’ı tanımaya başlayacağız. Van’ın tarihinden başladık, hem kültürel, hem çevre, hem de mimari yapısını ele alarak geçmişinden geleceğe yapılabilecekleri ele alacağız. Kentimizle ilgili bilgi ve fikir sahibi olacağız, akademisyenlerimiz bize bu konuda destek oluyorlar. Hem Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden hem de farklı şehirlerdeki uzman akademisyenlerimiz bize destek olacaklar. Aynı zamanda kentleşme anlamında geleceği nasıl şekillendirmemiz gerektiğini ele alacağız.” ifadelerine yer vererek proje hakkında açıklamalarda bulundu.

MUHLİS KAYA: KENT AKTİVİZMİ OLUŞTURMAK İSTİYORUZ

Van’da yaşayan vatandaşların kente dair bilgi sahibi olmasını amaçladıklarını belirten Şehir Okumaları Proje Koordinatörü Muhlis Kaya, “Şehir okumalarındaki gayemiz Van’da yaşayan vatandaşlarımızın kente dair bilgisini arttırmak, kent aktivizmi oluşturmak. Bu projeyi 6 başlık altında işleyeceğiz, her ay farklı bir başlık altında kenti tanıyacağız. Projeyi hazırlarken amacımız dünya kentlerini ve kentleşme sürecini görmek, ardından ise Türkiye’deki son yüz yılda kentleşme serüvenini incelemek. Bu proje ile Van’ı okumak, olumlu ve olumsuz yanlarıyla ele almak ve geleceğini tartışmayı hedefliyoruz.” dedi.

Proje kapsamında her ay en az 6 etkinliğin düzenleneceğini belirten Kaya, “Proje kapsamında dünya kentlerinin tarihteki sürecini okuyoruz, belgesellerini izliyoruz, bilgilendirmelerin ardından ise Urartu ve Osmanlı dönemindeki kentleşmeyi inceleyeceğiz. Proje kapsamında ilk etkinliğimizi bugün gerçekleştirdik, eski Van’daki yaşam alanlarını, 400 yıl hüküm süren Osmanlı ve İslam yaşam alanlarını görmüş olacağız. Her ay seminer, gezi, tarihi mekan ziyareti gibi 6 farklı etkinlik yapılacak.” şeklinde konuştu.

GÜLŞEN BAŞ TERZİOĞLU: ESKİ VAN ŞEHRİ, VAN’IN KALBİ

Proje kapsamında Eski Van Şehri’nin kazı ve restorasyon çalışmaları ve yaşam alanlarını anlatan Van YYÜ Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi, Eski Van Şehri Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülşen Baş Terzioğlu ise, “2024 yılı itibari ile Cumhurbaşkanlığı kararı ile eski Van Şehri’nde kazı çalışmalarına başladık. Bu çalışmalardaki maksadımız eski Van’daki tarihi, kültürel ve mimari dokunun ortaya çıkarılması. Bugün de burada Şehir Okumaları Projesi kapsamında bulunuyoruz. Projede özellikle Van konusunda bilinç ve farkındalık geliştirmek için katılım sağlayan kişilere kentin tarihini, kültürünü, mimarisini anlatmayı amaçlıyoruz. Eski Van şehri, Van’ın kalbi, odak noktası.” ifadelerini kullandı.

“ESKİ VAN SADECE GEÇMİŞİ SEMBOLİZE ETMİYOR”

Şehir Okumaları Projesinin başlangıç ayağı olarak Eski Van Şehri’nin seçilmiş olmasının önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Gülşen Baş Terzioğlu, “Milattan önce 3 binlerden 19. Yüzyılın hatta 20. Yüzyılın başına kadar kesintisiz bir şekilde Van toplumunun yaşam alanlarını oluşturan tarihi bir bölgede bulunuyoruz. Bundan dolayı da eski Van’ın anlaşılması, şimdiki Van’ın anlaşılması bakımından önemli. Eski Van; tarihi belleğin, kültürün, mimarinin, sanatın biriktirildiği alan demek. Burası sadece geçmişi sembolize etmiyor, aynı zamanda Van’ın geleceği açısından da çok önemli kültürel alanlardan birini oluşturuyor. Burayı doğru anlamak ve doğru anlatmak Van’ı geleceğe taşımak açısından önem arz ediyor. Dolayısıyla bu projenin başlangıç ayağı olarak eski Van şehrinin seçilmiş olmasının kıymetli olduğunu düşünüyorum.” şeklinde konuştu.