Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından, Van Gölü kıyısı başta olmak üzere bataklık ve sazlık alanlarda yapılan çalışmalarla sinek ve haşere popülasyonunda ciddi bir azalma meydana geldiği aktarıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan paylaşımda, 19 araç ve 55 personelle yapılan ilaçlama çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye edilen, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ilaçların kullanıldığı kaydedildi.

Yapılan çalışmalarla halkın sahil kesimlerinde rahat bir nefes aldığına değinen Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki ilaçlama çalışmalarına belirli periyotlar halinde devam edileceğini bildirdi.