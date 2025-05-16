Van Peynirciler Çarşısındaki 37 dükkan için kira ihalesi yapılacak. Söz konusu dükkanlar 10 yıllığına kiraya verilecek.

Dükkanların kiraya verilmesi ile ilgili yayımlanan ilanda; “İpekyolu İlçesi çarşı mahallesi ada 196 parsel 2’de kayıtlı taşınmazın üzerindeki Peynirciler Ana Çarşısı ve Kuzey Çarşısı içinde bulunan 37 işyeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddeleri doğrultusunda 10 (on) yılığına kiraya verilecek” denildi.

İHALYE KATILABİLME ŞARTLARI

-Kiralanacak yeri gördüğüne dair dilekçe

-İkametgah adresini gösterir adres beyanı ve kimlik kartı

-Şartname Bedelinin (1.500,00TL) yatırıldığına dair makbuz (Van Büyükşehir Belediyesi veznesine yatırılacak)

-Adli Sicil Kayıt Belgesi (Yeni alınmış olmalı tüzel kişiliğin hâkim ortağı veya müdürüne ait)

-Van Büyükşehir Belediyesi borcu yok yazısı. (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınacak)

-EKAP sorgulamasında ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge,

HAZIRLANAN BELGELER NEREYE TESLİM EDİLECEK?

Tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur. Ayrıca istenilen belgelerin dosya halinde sıralı şekilde İpekyolu İlçesi, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Özdemir Sokaktaki Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İhale Salonunda görevli personele teslim edilecektir.

İHALE TARİHİ

Tarihi Peynirciler Çarşısında kiraya verilecek olan 37 iş yeri açık teklif usulü ile 27 Mayıs 2025 Salı günü saat 10.00’da ihaleye çıkacak.